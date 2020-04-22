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Мантуров заявил об обеспеченности россиян антисептиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России все категории потребителей обеспечены антисептиками. Такое заявление в среду, 22 апреля, сделал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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«На сегодняшний день уже выпускается более 300 тыс. л (антисептиков. — Ред.) в сутки. Таким образом, по антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей», — сказал он.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2020 года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств, в том числе 23 кожных антисептика. По данным службы, число заявок от бизнеса на регистрацию подобной продукции выросло на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Хороший антисептик, по данным Роспотребнадзора, должен иметь в составе антимикробные действующие вещества, например спирты, содержание которых должно быть не менее 60%.

13 апреля в Минпромторге отметили увеличение объема производства санитайзеров в стране в шесть раз по сравнению с показателями начала марта. Тогда в России производили порядка 45 тыс. л антисептика в сутки. В этот же день в ведомстве сообщили о стабилизации спроса на антисептики в стране.

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта.

По состоянию на 22 апреля в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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