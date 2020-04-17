Мантуров заявил об опережении плана по производству медицинских масок

Российские предприятия опережают план и уже производят более 8 млн медицинских масок в сутки. Об этом в пятницу, 17 апреля, на заседании координационного совета по промышленности, посвященном производству средств индивидуальной защиты и медизделий заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, он заявил, что ведомство подготовило основной пакет мер поддержки торговли и промышленности, а многие из них уже одобрены правительством.

«Более точно мы будем прорабатывать эти вопросы на ближайших отраслевых совещаниях у президента», — добавил Мантуров.

Данные меры будут применяться в отношении тех предприятий, по которым у ведомства есть информация о возникающих проблемах и будущих рисках, подчеркнул министр.

Накануне Мантуров заявил, что в России будет производится семь миллионов медицинских масок в сутки.

На прошлой неделе правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток. На каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.