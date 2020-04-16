В России будут производить 7 млн защитных масок в день

К концу апреля Россия будет производить 7 млн различных видов защитных масок в день. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1»

«В общей сложности мы должны выйти на конец месяца на производство серийных масок — около 7 млн масок всего», — сказал Мантуров.

Кроме того, накануне Минпромторг сообщил, что российские аптеки смогут продавать тканевые трехслойные многоразовые маски, изготовленные по специальным техусловиям производства.

На прошлой неделе правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток. На каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

В начале апреля сообщалось, что производство медицинских масок в стране составляет 1,6 млн в сутки. Позже Мантуров заявил, что к середине месяц этот показатель ежесуточного производства достигнет 4 млн штук различных защитных масок.

В середине марта Мантуров заявил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски.

Вместе с тем медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске. Ее можно сделать из бинта или закрыться от чихающих и кашляющих шарфом. Эксперты предупреждают, что коронавирус передается через слизистые, потому необходимо защищать глаза.

Рост спроса на индивидуальные средства защиты резко возник после того, как произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2 в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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