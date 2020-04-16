Прямой эфир
Сюжет:

В России будут производить 7 млн защитных масок в день

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу апреля Россия будет производить 7 млн различных видов защитных масок в день. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1»

Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат
Преступники усовершенствовали и актуализировали старую кризисную схему для получения данных карт

«В общей сложности мы должны выйти на конец месяца на производство серийных масок — около 7 млн масок всего», — сказал Мантуров.

Кроме того, накануне Минпромторг сообщил, что российские аптеки смогут продавать тканевые трехслойные многоразовые маски, изготовленные по специальным техусловиям производства.

На прошлой неделе правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток. На каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

В начале апреля сообщалось, что производство медицинских масок в стране составляет 1,6 млн в сутки. Позже Мантуров заявил, что к середине месяц этот показатель ежесуточного производства достигнет 4 млн штук различных защитных масок.

В середине марта Мантуров заявил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски.

Вместе с тем медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске. Ее можно сделать из бинта или закрыться от чихающих и кашляющих шарфом. Эксперты предупреждают, что коронавирус передается через слизистые, потому необходимо защищать глаза.

Рост спроса на индивидуальные средства защиты резко возник после того, как произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2 в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непродовольственный ритейл включат в перечень пострадавших от COVID-19 сфер
Названы нехватающие российским туристам направления во время пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020