В Минпромторге назвали количество производимых в сутки масок

В России в сутки производится в среднем 1,6 млн медицинских масок. Об этом 3 апреля сообщили «Известиям» в Минпромторге.

«На текущий момент в России медицинские одноразовые маски производят около 20 предприятий, всего в сутки в среднем производится 1,6 млн масок. Нужно отметить, что Минпромторгом России создан единый информационный центр управления обеспечением средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в котором аккумулируется информация о производственных мощностях СИЗ, их фактической и максимальной возможной загрузке, наличии на складах, иных местах хранения и точках продаж на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минпромторг организовал работу по пошиву медицинских масок на предприятиях легкой промышленности и предприятиях ФСИН. За 2 апреля суммарно было произведено 250 тыс. марлевых масок, за 1 апреля — 192 тыс. Кроме того, рассматривается также вопрос производства масок из нетканых материалов предприятиями легкой промышленности. Уже разработаны инструкции по изготовлению и сделаны образцы. Предполагается, что к 20-м числам апреля будет достигнут объем производства — 4 млн штук каждые сутки.

«Маски ежедневно отгружаются в российские регионы, за предыдущую неделю было отгружено 25 млн масок. Отметим, что решение о распределении внутри региона принимается региональными властями, а цена на различные виды масок (в том числе отличающиеся по стране происхождения) формируется из целого ряда факторов, поэтому в целом по России может быть неоднородной», — отметили в ведомстве.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России поручено ежесуточно осуществлять мониторинг цен на медицинские маски, при поступлении информации о необоснованном завышении цены проводить проверки и при необходимости принимать меры.

2 апреля генеральный директор юридического агентства IQ Technology Дмитрий Козлов рассказал, что в марте 2020 года выручка от спекуляций масками превысила 400 млн рублей. Если в 2018 году средняя цена одной штуки составляла 7,3 рубля, в 2019 году — 8,7 рубля, то в 2020 году она достигла 77,81 рубля. Самый дорогой экземпляр стоит 750 рублей, передает «Газета.ру».

В России на сегодняшний день выявлено 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.

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