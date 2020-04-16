Названы нехватающие российским туристам направления во время пандемии

В период самоизоляции больше всего россиян (49%) соскучились по поездкам с экскурсиями в Европу, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, с которым 16 апреля ознакомились «Известия». В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей сервиса.

Еще 37% опрошенных рассказали, что соскучились по пляжному отдыху, а 22% признались, что хотели бы поехать в Азию, в частности в Таиланд, Шри-Ланку и на Бали.

Туристических поездок по России ожидают 16% респондентов. Почти столько же участников опроса — 15% — хотели бы навестить друзей или родственников в других городах России.

О дальнемагистральных поездках, например в США, Мексику или Канаду, мечтают 14% опрошенных. Около 12% туристов признались, что им не хватает активного отдыха на природе — походов, восхождений и сплавов.

По 8% респондентов скучают по горнолыжному отдыху, а также по поездкам на спортивные и зрелищные мероприятия. В деловые поездки хотели бы отправиться только 6% участников опроса.

Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер заявил «Известиям», что туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019-го.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.