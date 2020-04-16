Прямой эфир
Сюжет:

Названы нехватающие российским туристам направления во время пандемии

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sek Roj
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период самоизоляции больше всего россиян (49%) соскучились по поездкам с экскурсиями в Европу, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, с которым 16 апреля ознакомились «Известия». В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей сервиса.

Еще 37% опрошенных рассказали, что соскучились по пляжному отдыху, а 22% признались, что хотели бы поехать в Азию, в частности в Таиланд, Шри-Ланку и на Бали.

Каждый сам у себя: как ЕС развивает внутренний туризм из-за COVID-19
В этом году в Европу прибудет на 39% меньше путешественников

Туристических поездок по России ожидают 16% респондентов. Почти столько же участников опроса — 15% — хотели бы навестить друзей или родственников в других городах России.

О дальнемагистральных поездках, например в США, Мексику или Канаду, мечтают 14% опрошенных. Около 12% туристов признались, что им не хватает активного отдыха на природе — походов, восхождений и сплавов.

По 8% респондентов скучают по горнолыжному отдыху, а также по поездкам на спортивные и зрелищные мероприятия. В деловые поездки хотели бы отправиться только 6% участников опроса.

Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер заявил «Известиям», что туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019-го.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Эксперт назвал срок восстановления европейского туризма после эпидемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020