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Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.

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«Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще законтрактовано дополнительно 55 млн штук», — цитирует его «РИА Новости».

Мантуров отметил, что в течение недели в Россию должны поставить около 3 млн масок.

Кроме этого, собственное производство в России к середине апреля будет составлять около 4 млн одноразовых и многоразовых масок в день.

Таким образом, по словам Мантурова, к середине месяца будет покрыт ежедневный дефицит медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в региональных медицинских учреждениях, службах и ведомствах.

23 марта в Роспотребнадзоре рассказали о правильной утилизации использованных медицинских масок. В домашних условиях такую маску следует класть в отдельный пакет, герметично закрывать его и только потом выбрасывать в мусорное ведро. Аналогично нужно поступать с использованными одноразовыми резиновыми перчатками.

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