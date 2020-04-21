Минпромторг дополнил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.

В обновленный список оказались включены не только премиальные и люксовые автомобили, но и более массовые машины. В частности, список пополнился моделями Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru Outback, Jeep Wrangler, Kia Stinger GT, Nissan Murano.

Всего в обновленный список теперь входят 1,3 тыс. моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска.

Сейчас владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

18 марта сообщалось, что в России и других странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обнулят пошлины на ввоз электромобилей.