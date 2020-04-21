Прямой эфир

Mercedes-Benz отзовет в России почти 500 автомобилей

0
Фото: mercedes-benz.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта 494 внедорожника G-класса (тип 463), изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Об этом 21 апреля сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе была неправильно проложена электропроводка в передних дверях.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев внедорожников G-класса (тип 463), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

18 марта сообщалось, что Ford отзывает с российского рынка 18 448 машин из-за бракованных коробок передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России 12 автозаводов получат господдержку
Audi представила новое поколение седана A3
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020