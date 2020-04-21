Audi представила новое поколение седана A3

Немецкая компания Audi выпустила седан A3 нового поколения.

Как сообщает 21 апреля пресс-служба бренда, автомобиль построен на модульной платформе MQB. Длина машины составляет 4495 мм, ширина — 1816 мм, высота — 1425 мм. Колесная база достигает 2636 мм. Объем багажника по сравнению с моделью предыдущего поколения не изменился: 425 л.

Автомобиль получил матричные фары, большую решетку радиатора с узором в виде сот, массивные воздухозаборники. В салоне появилась информационно-развлекательная система с 10,1-дюймовым дисплеем и цифровая приборная панель. Многими функциями машины можно управлять теперь с помощью голоса. За доплату покупателям предложат проекционный дисплей.

Новый седан Audi A3 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, автомобиль будет предлагаться с двухлитровым дизельным силовым агрегатом мощностью 150 л.с. Коробки передач — механическая и семиступенчатый «робот». В будущем появятся гибридная версия модели, а также модификации с полным приводом.

Продажи нового седана Audi A3 на европейском рынке начнутся летом этого года. В Германии автомобиль можно купить от €29 800 (2,5 млн рублей).

14 апреля сообщалось, что Audi тестирует на севере Швеции новый электрический кроссовер Q4 E-Tron.