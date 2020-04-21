В России наладили сборку новых версии Kia Seltos

На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 21 апреля в редакцию «Известий».

В частности, предприятие теперь выпускает модель Kia Seltos с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с., передним приводом и механической трансмиссией. Также на заводе будет производиться версия с аналогичным двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач.

Продажи кроссовера Kia Seltos в России начались в марте 2020 года. Автомобиль предлагается в шести комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Для модели предусмотрено 14 вариантов одноцветной окраски кузова, а также шесть двухцветных комбинаций.

Кроссовер в базовой версии получил кондиционер, обогрев зеркал, электростеклоподъемники, датчик давления в шинах, аудиосистему с шестью динамиками.

3 апреля сообщалось, что Kia начинает продажи в России автомобилей специальной лимитированной серии UEFA Europa League.