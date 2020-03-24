Чемпионская заявка: из чего сделан корейский бестселлер

Поклонники Kia ждали этот автомобиль с нетерпением. Раз у Hyundai есть Creta, то и у родственной марки должен появиться такой же автомобиль. Kia пошла дальше и выпустила другой кроссовер, более совершенный — Seltos . Вячеслав Субботин проверил, как устроена машина, как едет, где у нее сильные и слабые стороны.

Seltos построен на совершенно новой платформе, но делали его с расчетом на развивающиеся рынки, индийский, китайский, наш с вами. Это, к сожалению, чувствуется во всем. Там ужались, тут сэкономили и накрыли всё это кузовом с великолепным дизайном.

В салоне всё очень современно — всё сияет, сверкает, пока не начинаешь присматриваться. Большинство панелей — из дубового пластика. Простроченная кожа — имитация, пластиковая формовка. Огромные выхлопные диффузоры на заднем бампере, как будто тут 500 л. с., тоже имитация.

С приборной панелью намудрили — спидометр и тахометр расставили слишком широко, можно сосредоточиться только на чем-то одном. Большой 10-дюймовый мультимедийный экран есть в самой богатой комплектации. Работает он хорошо, картинка четкая, довольно шустрый процессор. Здорово, что под экраном есть крупные физические кнопки и крутилки для регулировки звука и поиска радиостанции.

По оснащению автомобиля всевозможными электронными помощниками корейцы стоят впереди даже самых узнаваемых брендов. За небольшие деньги они предлагают и адаптивный круиз-контроль, и контроль слепых зон, и автоторможение, и камеры кругового обзора. А сиденья! Помимо трехуровнего подогрева, здесь есть еще и вентиляция. Поясничный упор с очень большим диапазоном.

Сзади, на удивление, просторно и комфортно . Вот что значит длинная колесная база. Причем второй ряд сидений стоит выше, хорошо всё видно, и не укачает. Есть двухуровневый подогрев сидений, но кармашек в спинке сиденья всего один и USB-розетка тоже одна.

Для Seltos предлагают несколько моторов. Два — объемом 1,6 л, атмосферный (123 л. с.) и наддувный (177 л. с.). Третий мотор побольше — 2 л и 150 л. с. Коробка передач для него — не классический «автомат», а вариатор.

Инженеры Kia настраивали подвеску специально для России. Сделали ее относительно мягкой, и на мелких неровностях автомобиль едет комфортно . А как на бездорожье? Чем Seltos отличается от Creta, какие у Субботина претензии к тормозам и за какой деталью владельцу придется бежать в магазин — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв «Минтранса».

В полном выпуске программы: проверка китайского шиномонтажа; надо ли покупать чудо-шприц? правда ли, что элитные машины собирают вручную? зачем в автомобиль засунули сейф с отпечатком пальца? что и почему англичане взяли у немцев?