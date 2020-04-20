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Авторитейл включили в список пострадавших отраслей экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Постановлением российского правительства авторитейл включен в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Ранее Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать автомобильную отрасль.

В сообщении отмечалось, что ухудшение экономической ситуации в стране на фоне распространения коронавируса может привести к ухудшению показателей не только в сегменте новых и поддержанных автомобилей, но и сервисных услуг и запасных частей.

Ассоциация в своем письме Михаилу Мишустину попросила освободить автодилеров от социальных выплат и дать отсрочку по уплате НДС.

Всего в России насчитывается около 3,3 тыс. автомобильных дилерских центров, в работе в них задействовано порядка 300 тыс. сотрудников.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным на 20 апреля, в 76 регионах России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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