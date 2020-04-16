Крепостное ОСАГО: сможет ли автовладелец сам выбирать страховую

Компания «Росгосстрах» обратилась в Российский Союз страховщиков (РСА) с предложением запретить клиентам по ОСАГО менять страховую компанию в период пандемии. По мнению одного из крупных игроков на рынке страхования, это позволит избежать недобросовестной конкуренции. К чему может привести «крепостное право» в обязательном страховании автогражданской ответственности, разбирались «Известия».

Нагнать Росгосстраху

Копия письма «Росгосстраха» на имя президента РСА Игоря Юргенса оказалась в распоряжении Агентства страховых новостей (АСН). В Российском союзе страховщиков подтвердили «Известиям» получение письма.

РГС предлагает ввести мораторий на смену страхователя в том случае, если срок действия полиса ОСАГО истекает. Это означает, что при своевременной оплате страховой премии срок действия договора обязательного страхования автогражданской ответственности будет автоматически продлен с прежним страховщиком.

осаго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такая мера, по мнению авторов антикризисного предложения, позволит избежать недобросовестной конкуренции со стороны отдельных игроков рынка, которые решатся мотивировать своих сотрудников и агентов на работу в нарушение указов президента РФ и распоряжений региональных властей.

«К примеру, это можно сделать в форме перевода из удаленного в штатный режим работы: то есть направить работников «в поля», том числе увеличивая аквизиционные расходы и не думая о дальнейшей платежеспособности, подвергая риску здоровье работников/клиентов страховых организаций, ставя перед собой единственную цель — увеличение объемов продаж и сборов», — цитирует АСН письмо «Росгосстраха».

Опять за старое

«Росгосстрах» после череды скандалов, фактического банкротства и нескольких смен руководства снова наращивает присутствие в сегменте ОСАГО, хотя до прежнего лидерства ему далеко. По результатам 2019 года, компания входит в тройку лидеров по количеству заключенных договоров ОСАГО — 4 млн 911 тыс., и занимает чуть более 10% рынка.

— По нашим данным, «Росгосстрах» сейчас активнее других привлекает новых клиентов на ОСАГО. Больше 40% всех продаваемых полисов в месяц у нас и коллег из канала онлайн-партнеров уходит именно в эту страховую компанию, — рассказал основатель и руководитель сервиса онлайн-страхования для агентов и брокеров «Пампаду». Эксперт считает, что предложением ввести мораторий страховщик пытается закрепить за собой портфель новых клиентов.

Право перехода

Опрошенные «Известиями» эксперты выразили удивление предложенными РГС мерами по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

— У человека есть полное право переходить из одной компании в другую, если его что-то там не устраивает. Понятно, что у страховщиков сейчас есть проблемы с возмещением по ДТП из-за того, что не работают сервисы, есть проблемы с осмотром. Но это не повод, чтобы сказать: давайте отменим конкуренцию, — рассказал «Известиям» автоэксперт и партнер информационного агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что за недобросовестной конкуренцией должны следить надзорные органы.

осаго Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Зачем применять превентивные меры, подозревая своих коллег-конкурентов в каких-то ухищрениях, создавая монопольные условия? Мне кажется, это противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу, — сказал Лысаков.

Предложение ввести мораторий и пользоваться услугами только одной страховой компании поставит в сложную ситуацию государственные и муниципальные компании, считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. По его словам, такие организации обязаны проводить конкурсы или тендеры на приобретение товаров и услуг, а потому не могут довольствоваться предложением единственного поставщика.

Предложение «Россгосстраха» противоречит законодательству и негативно отразится на рынке услуг автострахования гражданской ответственности, считает партнер юридической компании a. t. Legal Александр Павловский.

— Из конституционных положений о свободе в экономической сфере вытекает конституционное признание свободы договора в числе других гарантируемых государством прав и свобод человека и гражданина, — отметил он.

Усугубит кризис

По информации ИА «Финмаркет», крупные страховщики не только воспротивились инициативе РГС, но даже заблокировали дальнейшие обсуждения этого вопроса.

— Мы не поддерживаем данную инициативу. Риск банкротства у ряда страховых компаний может реализоваться по ряду причин: снижение поступлений премии по ряду ключевых направлений бизнеса, неэффективное управление расходами, неэффективный менеджмент. Принудительное сохранение портфеля клиентов за такой страховой компанией усугубит кризис, поскольку оставит пул ее клиентов ОСАГО без возможности превентивной смены страховщика и возложит дополнительные расходы на компенсационный фонд, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по розничному бизнесу Алексей Власов. По его словам, в рамках рыночной модели перераспределение клиентов снижает нагрузку с компенсирующих механизмов, поскольку значительная часть клиентов мигрирует заблаговременно и добровольно.

страховка Фото: ТАСС/Александр Рюмин



— Данное обращение на рассмотрение коллегиальными органами РСА не вынесено, — прокомментировали в Российском союзе автостраховщиков ситуацию с письмом «Росгосстраха».

Свобода онлайн

В РСА дополнительно обратили внимание, что в период действия карантинных мер у страхователей есть возможность оформить полис ОСАГО в электронном виде на сайте той страховой компании, в которой он хочет купить или продлить полис обязательной «автогражданки». Таким образом, самоизоляция никак не повлияла на доступность полисов.

стараховка Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Покупка ОСАГО онлайн набирает популярность. По данным РСА за первые две недели апреля, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению с прошлым месяцем на 26% — с 42 531 до 53 458 штук. Электронный полис стал удобнее, водителям больше не надо возить с собой распечатку, достаточно показать инспектору е-ОСАГО на экране смартфона.

Не хватает коридора

Письмо «Росгосстраха» — не первое антикризисное предложение страховых компаний. Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) попросил Банк России временно расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 10%. Это позволило бы компенсировать увеличившуюся из-за падения курса рубля цену на запчасти для восстановительного ремонта.

— В условиях, когда мы понимаем, что часть людей потеряла или потеряет работу, у других зарплата урезана, здесь более актуально понижение стоимости ОСАГО, но никак не расширение тарифного коридора, — отметил Вячеслав Лысаков.

Между тем РСА фиксирует снижение средней стоимости полиса ОСАГО уже 15-й месяц подряд. За период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса стала ниже еще на 0,2% и составила 5 431 рубль.

Причину этого президент РСА Игорь Юргенс видит в конкуренции между страховыми компаниями, которая стала возможна благодаря реформе ОСАГО. И подчеркивает, что для сохранения выгодных автовладельцам трендов важно завершить очередной этап либерализации ОСАГО этой весной.