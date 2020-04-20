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Российский завод Hyundai продолжит работать в одну смену

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российский завод Hyundai, расположенный под Санкт-Петербургом, в период с 20 по 24 апреля продолжит работать в одну производственную смену. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба корейского бренда.

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Ежедневно завод компании Hyundai будет выпускать 360 автомобилей как для экспорта, так и для российского рынка.

«Завод продолжает тщательно выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Hyundai.

О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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