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Mercedes-Benz отзовет в России 489 автомобилей

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Компания Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 489 автомобилей моделей E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что у автомобилей, изготовленных с мая 2018 года по апрель 2019 года, необходимо заменить маслопровод турбокомпрессора, который не соответствует спецификации.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной замены маслопровода.

21 февраля сообщалось, что «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание с рекомендациями о необходимости проверки надежности фиксации жгута проводов панели приборов на моделях Lada Xray Cross.

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