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В России стабилизировались цены на подержанные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты розничной сети автомобилей с пробегом Automama провели исследование и выяснили, что цены на машины с пробегом в России после роста в феврале–марте текущего года к середине апреля снизились почти к уровню начала года.

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Как говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 20 апреля, средняя цена наиболее популярных автомобилей с пробегом в середине апреля выросла всего на 0,9% по сравнению с январем текущего года.

Больше всего за период с января по середину апреля 2020 года подорожала модель Nissan Juke 2016 года выпуска — ее стоимость увеличилась на 12%. Также на 3,4% выросла цена модели Volkswagen Passat 2014 г.в., и на 2,7% поднялась цена на Toyota Corolla 2012 г.в.

Одновременно цены на некоторые модели автомобилей с пробегом к середине апреля упали. Лидером стала отечественная Lada Vesta 2017 г.в. с падением цены на 2,1%. Второе место занимает Skoda Octavia 2016 г.в., которая подешевела на 1,6%. Третье место у модели Ford Focus 2014 г.в., стоимость которой с января снизилась на 1,4%.

7 апреля сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в марте увеличились на 23%.

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