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Производство автомобилей в России в 2019 году снизилось на 3%

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Фото: Пресс-служба ООО "Автотор Холдинг"
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В 2019 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1 млн 720,1 тыс. единиц автомобильной техники, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 21 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2019 году было выпущено 1 млн 512,6 тыс. легковых автомобилей (–2,7%) и 166,2 тыс. грузовиков (+0,2%). Кроме того, российские автозаводы выпустили 41,2 тыс. автобусов (–14,8%).

На долю иномарок приходится 70% от всего объема производства автомобильной техники в России.

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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