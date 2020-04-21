В России 12 автозаводов получат господдержку

Минпромторг включил 12 автозаводов в перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку в условиях кризиса.

В список привилегированных предприятий вошли отечественные автозаводы «АвтоВАЗ», «Урал», «ГАЗ», «КамАЗ» и «Соллерс», а также российские заводы компаний Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot–Citroen–Mitsubishi.

Кроме того, господдержку окажут калининградскому заводу «Автотор», на котором выпускаются автомобили BMW, Kia и Hyundai.

Отмечается, что автозаводы смогут брать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Также на предприятия распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

26 марта сообщалось, что Российская ассоциация автодилеров (РоАД) попросила власти вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения, а также программу утилизации для коммерческого транспорта.