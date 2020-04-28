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Путин поручил Минздраву непрерывно мониторить ситуацию по COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ вести непрерывный мониторинг ситуации по коронавирусу в стране. Такое распоряжение он дал в ходе совещания 28 апреля.

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«Поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране и в каждом субъекте федерации. Ситуация меняется практически каждый день. Мы обязаны действовать на опережение, так же как до сих пор», — сказал он.

Глава государства поручил развертывать дополнительные койко-места, отметив, что созданного резерва может не хватить. Путин призвал учитывать все возможные сценарии развития ситуации.

Отдельно президент обратился к региональным властям, призвав не останавливать подготовку к вспышке коронавируса, если план уже выполнен.

«Используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы», — сказал он.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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