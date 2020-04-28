Путин сообщил о мобилизации ресурсов промышленности во время пандемии

В период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности в России. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, удалось обеспечить рост производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защитных масок. Так, если в марте выпускалось 60-70 единиц аппаратов ИВЛ в месяц, то в апреле эта цифра выросла до более 800 единиц в месяц. В мае планируется выйти на показатель 2,5 тыс. единиц. Производство масок, в свою очередь выросло в 10 раз.

С нуля развернуто массовое производство лекарств, отметил Путин. Кроме того, наблюдается рост выпуска тест-систем и числа исследований на тему коронавируса.

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