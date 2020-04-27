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Путин призвал не забывать о других угрозах из-за борьбы с коронавирусом

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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На борьбу с коронавирусом сегодня брошены все усилия, однако не стоит забывать и о других угрозах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами 27 апреля.

Глава государства указал на возрастающие риски ЧП природного характера. В частности, сложная ситуация уже наблюдается в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, отметил он.

Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.

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«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность реагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы», — отметил он.

Случаи, когда в результате ЧП природного характера жители теряют имущество и жилье, Путин поручил брать под особый контроль и оказывать материальную помощь незамедлительно.

«Знаю, что наши спасатели работают профессионально, <…> если нужно — пойдут на риск ради других, но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры. Поручаю уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые будут участвовать в борьбе со стихийными бедствиями», — добавил он.

Более 20 природных пожаров с начала марта зафиксировали в Свердловской области. Накануне в лесах Иркутской области только за одни сутки потушили 24 возгорания.

К весенним паводкам начали готовиться жители Якутска. В Ростовской области уже подтопило сразу четыре населенных пункта.

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