В лесах Иркутской области потушили 24 пожара

За сутки в Иркутской области ликвидировали 24 пожара. Общая площадь горения составила 868,3 га.

Специалисты выявили 17 новых возгораний, а также ликвидировали семь ранее действовавших пожаров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, были локализованы пять новых лесных пожаров и три ранее действовавших. Общая площадь всех локализованных возгораний составляет 1275 га.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местного населения произошло 27 возгораний в 13 районах. В шести случаях пламя перешло на лес с земель иных категорий.

В тушении пожаров в течение суток были задействованы 34 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, более 300 работников лесной охраны и 104 мобилизованных гражданина.