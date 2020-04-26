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В лесах Иркутской области потушили 24 пожара

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За сутки в Иркутской области ликвидировали 24 пожара. Общая площадь горения составила 868,3 га.

Специалисты выявили 17 новых возгораний, а также ликвидировали семь ранее действовавших пожаров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, были локализованы пять новых лесных пожаров и три ранее действовавших. Общая площадь всех локализованных возгораний составляет 1275 га.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местного населения произошло 27 возгораний в 13 районах. В шести случаях пламя перешло на лес с земель иных категорий.

В тушении пожаров в течение суток были задействованы 34 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, более 300 работников лесной охраны и 104 мобилизованных гражданина.

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