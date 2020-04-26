В Германии опасаются масштабных лесных пожаров
Германии угрожают природные пожары. Леса занимают треть территории страны.
Чиновники обеспокоены, что длительное отсутствие дождя может привести к опасным возгораниям. Ситуацию усугубили сухие зимний и весенний сезоны.
Синоптики прогнозируют — летом в стране выпадет гораздо меньше осадков, чем обычно.
Германии угрожают природные пожары. Леса занимают треть территории страны.
Чиновники обеспокоены, что длительное отсутствие дождя может привести к опасным возгораниям. Ситуацию усугубили сухие зимний и весенний сезоны.
Синоптики прогнозируют — летом в стране выпадет гораздо меньше осадков, чем обычно.