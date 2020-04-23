В Красноярском крае МЧС предупредило об угрозе пожаров

МЧС предупредило жителей Красноярского края об угрозе пожаров. До конца недели в регионе сохранится аномально жаркая погода — днем до +28 градусов. В одном из районов при этом ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Из-за пожаров введен режим ЧС в Забайкалье, выезд в лес запрещен. По данным Авиалесоохраны, в среду в регионе горело почти 5 тыс. га.

Чтобы снизить число возгораний, сотрудники МЧС проводят рейды на квадроциклах и выявляют нарушителей, а также напоминают жителям, что запрещено жечь сухую траву.