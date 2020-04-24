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За сутки в РФ потушили 16 тыс. га лесных пожаров

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За сутки в России потушили 16 тыс. га лесных пожаров. Больше всего от стихии страдают в Забайкалье, там введен режим ЧС, а также в Красноярском крае и Хакасии. Пожароопасный сезон открыт в 69 субъектах России. Подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности на Алтайском крае — там прошли рейды по поиску нарушителей противопожарной безопасности. В Крыму в районе села Донское прошло патрулирование лесного архива. Спасатели держат на контроле и ситуацию с паводками. В Туруханском районе Красноярского края в результате затора на Енисее повысился уровень воды — под угрозой затопления оказались 20 домов. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения на базе местной больнице.

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