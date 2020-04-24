Дым Отечества: в регионах разгораются природные пожары

В Кемеровской области следственный комитет проводит проверку после пожара, уничтожившего 18 жилых домов в селе Постниково, — без крова остались 44 человека. По предварительным данным, возгорание произошло из-за свободного распространения огня со стороны трассы. Накануне в области произошло возгорание в четырех населенных пунктах — почти 40 домов уничтожены или повреждены от природных пожаров. Тревожно и в Новосибирской области: в одном из дачных товариществ сгорело уже 15 домов. Дымно в Хакасии, Читу накрыло густой пеленой — «аукнулись» лесные пожары неподалеку. Как халатность местных жителей и властей и аномально жаркая ветреная погода приводят к плачевным результатам — читайте в материале «Известий».

Хроники горячей поры

Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», за последние сутки в России ликвидировано 205 очагов лесных пожаров на площади 16 тыс. га. Очаги были замечены в Калининградской, Псковской, Брянской, Московской, Владимирской, Калужской, Курганской, Амурской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях… Горели участки в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях; в Забайкалье, Тыве, Бурятии, Хакасии, Омской, Томской областях. Сразу в нескольких регионах огонь перекинулся на жилые постройки.

Так, в Мошковском районе Новосибирской области в садовом товариществе «Надежда» огнем уничтожено порядка 50 строений. Для ликвидации возгорания в районе работают два пожарных поезда, а на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов воду сбрасывают с вертолетов Росгвардии. Условия работы у пожарных тяжелые — тушить пламя мешает шквалистый ветер. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, площадь выжженной огнем территории составила уже около 2 млн га (это в восемь раз больше, чем в аналогичный период прошлого года). 80% так называемых термоточек зафиксировано около населенных пунктов. Пострадали три человека, а вину за пожары возложили на местные власти.

1_RIAN_6227820 В Забайкалье и Новосибирской области сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. На тушение брошены силы МЧС — подробности в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 2_RIAN_6227847 В регионе введен особый противопожарный режим, а в лесах — режим ЧС Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 3_20200414_155846 Жителей окрестных сел просят сообщать о любом случае возгорания Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края 4_RIAN_6227821 Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 5_20200414_165343 Жителям Забайкалья сейчас запрещен выезд в лес Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края 6_RIAN_6227829 Сотрудники МЧС выезжают по каждому сигналу о возгорании. Всего с начала года было ликвидировано более 500 очагов пожаров Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 7_DSCF9010 Основной причиной возгорания в лесах остается неосторожное обращение с огнем Фото: Пресс-службы Министерства природных ресурсов Забайкальского края 8_RIAN_6227817 Населению предписано воздерживаться от разведения открытого огня, даже на собственных дачных участках Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 9_RIAN_6227838 «На сегодняшний день выявлено 16 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, почти 90 человек — в поджигании сухой травы», — доложил начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 10_RIAN_6227727 Сотрудники пожарной службы тушат полевой пожар в Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 11_RIAN_6227637 Горящий дом в дачном поселке Новосибирской области. Огонь перекинулся на 15 частных домов после возгорания сухой травы Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 12_RIAN_6227648 Пепелище на месте дачного дома в Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 13_RIAN_6227659 Аномально теплая погода делает опасность пожаров в результате самовольного пала травы еще большей Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 14_RIAN_6227632 Огонь подбирается к хозпостройкам и жилым домам во многих поселках региона Фото: РИА Новости/Александр Кряжев 15_RIAN_6227715 Для тушения пожаров привлекается спецтехника Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В частности, в некоторых районах не приняты меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности, отсутствуют повторные опашки поселений, отсутствует работа административных комиссий в части контроля за соблюдением гражданами и организациями правил благоустройства территорий поселений », — цитирует губернатора пресс-служба. Запах гари чувствуется и в самом Новосибирске: небо затянуто дымом, а горожане жалуются на затрудненное дыхание.

Горячо на Кузбассе. Накануне спасателям удалось потушить пожары в четырех населенных пунктах. Итог: пострадавших нет, но серьезно повреждены 43 жилых и дачных дома. Из-за сильного задымления в результате пала травы в Новокузнецке даже пришлось закрыть дорогу .

Во время тушения степного пожара в Ширинском районе Хакасии на площади 15 км пострадали два человека.

« Тушение пожара осложняли сильный ветер, высокая температура воздуха и таежный рельеф местности. В результате тушения пожара пострадали двое мужчин », — сообщили в республиканском главке МЧС.

В Иркутской области всего за сутки площадь пожаров возросла в 22 раза, пишут местные СМИ. В пелене густого дыма Чита: пламя со стороны Бурятии перекинулось на район Ивано-Арахлейских озер. Огонь разгорается вблизи четырех сел в Читинском районе. В связи со сложившейся обстановкой в лесах Забайкальского края введен режим ЧС.

Аномальный апрель

Мало того, что зима в этом году была во многих регионах малоснежной, так еще и погода в Сибири стоит такая, что самое время идти загорать. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие несколько дней дневные температуры на юге Западной Сибири превысят 30-градусную отметку. Исторический максимум, не иначе.

« Небывалая погода на юге Западной Сибири. В ближайшие пять дней температура будет выше нормы на 8–12 градусов. В Новосибирской области будет около 20 градусов », — цитирует «РИА Новости» специалиста.

В Хакасии внезапный подарок от природы еще богаче: в пятницу 25–30 градусов, а в субботу 26–31 градус выше нуля. Не отстает и Тыва — здесь до +29 в ближайшие три дня; 27–32 выше нуля в Алтайском крае. В Москве холодает, а в Сибири, вопреки традициям, теплеет.

О1 Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

« Это азиатская часть, которая только-только отходит от морозов, а тут такой мощный вынос очень жаркого воздуха из Средней Азии, из Китая. Вообще говоря, это опасные температуры », — отмечает научный руководитель Гидрометцентра России. Аномальная жара продержится еще день-два.

В Новосибирске синоптики даже объявили режим «пыльного неба». В Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке режим «черного неба» продлили еще на двое суток — предприятиям рекомендовано снизить выбросы и в без того загрязненный воздух. Горожанам на самоизоляции в квартирах жарко и душно. И хотя выезжать на природу, разводить костры и сжигать мусор запрещено, нарушителей режима всё равно хватает.

Пал — и лес пропал

« Из всех пожаров, которые сейчас действуют, нет ни одного по природным причинам. У нас все пожары 100% рукотворные и абсолютное большинство — целенаправленные поджоги травы , — говорит в беседе с «Известиями» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин. — Единственная возможная природная причина сибирских пожаров — сухие грозы, но они не характерны для этого времени».

Это при том, что пал травы по-прежнему вне закона и квалифицируется как нарушение требований пожарной безопасности. Согласно ст. 20.40 КоАП РФ, за пал сухой травы физическому лицу придется заплатить как минимум 2–3 тыс. рублей.

О2 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«К сожалению, ситуация плохая, но, к счастью, пока это еще не крупные лесные пожары, а множественные поджоги травы, которые частично переходят на лесные пожары , — объясняет эксперт. — Правда, всё это очень плохо учитывается, потому что сейчас горят близкие к людям территории, а там часто у лесов очень неопределенный правовой статус. Часто это не лес с точки зрения документов, а лес, который нелегально вырос на сельхозземлях. Непонятно, как эти пожары учитывать и кто их обязан тушить. Когда есть угроза населенным пунктам, тушат пожарные, а во всех остальных случаях пытаются спихивать ответственность друг на друга. Пока у этих территорий нет правового статуса, охранять их довольно сложно».

Пока уничтожение таких угодий, не имеющих четкого правового статуса, — одна из вероятных причин начавшихся пожаров.

« Собственники земель вынуждены выжигать свои сельхозземли, потому что иначе Россельхознадзор накажет их за деревья или кусты. Вместо того чтобы использовать эту древесину, разрешить срубить, продать, то есть как-то пользоваться лесом, единственное требование государства — это уничтожить лес под угрозой штрафа, — говорит эксперт. — Первый штраф может быть до 700 тыс. рулей, а дальше землю могут вообще изъять. Поэтому собственники оказываются в условиях, когда им гораздо дешевле незаконно этот лес поджечь. Даже если их на этом поймают, штраф будет меньше, чем за то, что на этой территории вырос лес ».

Отставить профилактику

По словам руководителя противопожарного отдела «Гринпис» России, среди причин нынешних пожаров есть место и разгильдяйству, и хулиганству, и хозяйственному интересу: выжженную землю обрабатывать проще. «Да, незаконно, да, вредно, но зато можно несколько литров солярки сэкономить», — рассуждает обыватель. А еще есть «профилактические меры» .

О4 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

« Есть план, по которому надо провести профилактику на определенной площади, в том числе убрать сухую траву. План заведомо невыполним, потому что у региона нет ни денег, ни людей на то, чтобы сжечь эти «горючие материалы» аккуратно. Есть довольно строгий норматив, его не выполняют, но при этом план всё же пытаются выполнить », — объясняет Григорий Куксин.

«Вот положено сжечь 100 тыс. га, и лесники на машинах с надписью «лесная охрана» едут и поджигают траву, выполняя государственное задание. Это превращается в лесной пожар. Дальше эти же лесники героически борются с пожаром. Местное население на всё это смотрит с квадратными глазами и пытается как-то объяснить себе происходящее: всем говорят, что нельзя, ролики показывают, штрафуют, и при этом лесники поджигают . Естественно, рождаются самые разные конспирологические версии: это сокрытие незаконных рубок, всё продано китайцам… А в реальности это безумное выполнение невыполнимого плана. В этих условиях говорить крестьянам, что им нельзя свой сенокос поджечь, непродуктивно. Вся профилактика разбивается о то, что дурной пример эффективнее правильных слов ».

К слову, губернатор Забайкальского края еще в начале апреля запретил проводить профилактические палы, отметив, что большинство мест для этого либо плохо, либо вообще не контролируется специальными подразделениями. Поджигателям грозит штраф: физическому лицу — до 4 тыс. рублей, юридическому и должностному лицу — до миллиона. Кроме того, за каждого пойманного поджигателя объявлена награда — от 20 до 30 тыс. рублей. И ведь всё равно продолжают жечь…

О3 Пепелище на месте дачного дома в Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«На самом деле традиция довольно сильна и довольно иррациональна по своей сути. Реально очень много людей, которые потом не в состоянии объяснить, зачем они подожгли траву: «так принято», «такая традиция» , — говорит Григорий Куксин.

Но даже сухая трава абсолютно живая: с новорожденными зайчатами, лисятами в норах, птицами в гнездах и пробивающейся зеленью.

« Это со всех сторон плохо, уже не говоря о людях, которые сейчас в больницах с легочными заболеваниями. Это мощнейший негативный, дополнительный фактор к инфекции », — отмечает эксперт.

Не буди лихо

Бесснежная зима подвела и с торфяниками — воды в почве мало. Впрочем, сами они загореться всё равно не могут, будь в регионе хоть 40-градусная жара, а вот с помощью всё тех же поджигателей травы — легко. Уже сейчас кое-где тлеют, так что специалистам приходится в прямом смысле привлекать к помощи бобров.

« Мы бегаем по болотам, по всем этим выгоревшим площадям, ищем маленькие очаги и пытаемся их залить , — рассказывает Григорий Куксин. Сегодня снова запланирован выезд на подмосковные торфяники. — Строим плотины, обводняем, пытаемся бобров подманивать, чтобы они вместе с нами обводняли. Удерживаем воду, и всё это тушим ».

О5 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Каждый день точно наперегонки с поджигателями. При этом сил гораздо меньше. Для сравнения: обычно, говорит руководитель противопожарного отдела, на такую спецоперацию выезжает человек 10–15, но из-за карантинных мер и пропусков далеко не все могут и готовы ездить. Группа ограничена до минимума — всего два человека.

«Мы фактически отказались от привлечения волонтеров в этот период ограничений, выезжаем минимальным составом сотрудников, которых можем выпустить. Нигде не останавливаемся, не заходим в магазины; в масках, в перчатках, дезинфицируем автомобиль, оборудование. При этом людей гораздо меньше, чем нам требуется в такой экстремальный год. То же самое у лесников и у пожарных. А пожарные еще и заняты дезинфекцией больниц, так что у них сейчас дополнительная нагрузка помимо пожаров ».

По словам руководителя программы «Феникс» от фонда «Лавка радостей» Анны Барне, единый механизм по пропуску добровольцев на места пожаров во время пандемии коронавируса пока не выработан, но сколько бы ни было профессионалов, добровольцы всё равно очень нужны .

О6 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

« Мы не можем около каждого населенного пункта держать пожарную часть или машину — у нас очень большая страна. Мои друзья, которые выезжают на тушения, с опаской говорят, что пока не знают, как дальше будут делать свою работу, — говорит Анна Барне. — Я все-таки надеюсь, что для добровольческих групп будет сделано какое-то исключение, и в ближайшее время будет разработан механизм, при котором добровольцы в случае пожара смогут выезжать на тушения».

Кстати, в этом году для борьбы с лесными пожарами власти Подмосковья закупят еще 12 дронов в дополнение к 38, которые уже есть. Отмечается, что техника хорошо себя зарекомендовала: удается зафиксировать самую начальную стадию возгорания.