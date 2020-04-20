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В МЧС рассказали о паводках в российских регионах

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В 13 регионах России сохраняются подтопления после весеннего паводка. 40 населенных пунктов отрезаны паводком, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 20 апреля.

В регионах с подтоплениями вода затронула 48 приусадебных участков, 29 низководных мостов и семь участков автодорог, передает ТАСС.

Вопросы жизнеобеспечения решены, сообщили в МЧС.

13 апреля отрезанных паводком населенных пунктов было 44.

17 апреля в Ростовской области подтопило два населенных пункта — хутор Курган и станицу Елизаветинскую. По словам местных жителей, пострадали частные подворья.

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