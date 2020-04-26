В Якутске готовятся к весеннему паводку в мае

Вскрытие реки Лены на территории Якутска ожидается в середине мая. В городе ведется подготовка к весеннему паводку.

Согласно прогнозам, вскрытие реки состоится на шесть суток раньше средних многолетних сроков — 12–14 мая. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. С марта межведомственная комиссия проводит обследование пунктов временного размещения граждан. Также специалисты проверяют муниципальные дороги и инженерные сооружения, которые попадают в зону подтопления.

На текущий момент подготовлены расчеты по площади затопления домов при неблагоприятном сценарии развития паводка. В зоне возможного подтопления находятся 35 объектов инфраструктуры и более 260 жилых домов.

В пригородных территориях определены места отгона скота.

Вблизи Якутска проведены мероприятия по ослаблению прочности льда на реке. Распилено около 13 км льда, чернение проведено на поверхности около 47 га водоема.