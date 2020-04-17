Нижний этаж набережной в Тюмени затопило из-за паводка

В Тюмени нижний ярус набережной оказался затоплен в результате паводка. Для жителей города действует запрет на посещение набережной.

Уровень воды в Туре, по последним данным, повысился на 14 см – до 574 см. Максимальный подъем реки происходил в 2016 году, тогда уровень воды достиг 605 см. Об этом пишет портал «Наш город» со ссылкой на «Вслух.ру».

Со стороны набережной затоплен нижний этаж, на другом берегу в воде стоят деревья. В связи с введенным режимом самоизоляции посещать набережную запрещено.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске на Ямале из-за раннего потепления оказались подтоплены дворы. Это произошло из-за активного таяния невывезенного снега.