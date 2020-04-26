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Более 20 природных пожаров зафиксировали в Свердловской области с марта

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На территории Свердловской области с 1 марта зарегистрировано 22 природных пожара и 392 возгорания мусора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, причиной всех возгораний является человеческий фактор. Несмотря на режим самоизоляции, люди продолжают разводить костры на природе, а также жгут траву и мусор, пишет ТагилСити.ру.

По выходным дням сотрудники МЧС и полицейские усиливают патрулирование территории частного сектора и лесопарковых зон. На сегодняшний день в отношении нарушителей составлен 151 административный протокол.

24 апреля сообщалось, что пожарные в России ликвидировали 205 лесных пожаров на площади 16 тыс. га за минувшие сутки, не потушенными оставались 87 возгораний на площади 125 078 га. Наибольшая площадь приходилась на Забайкалье — 4836 га.

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