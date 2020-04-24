Свыше 300 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки

Пожарные в России ликвидировали 205 лесных пожаров на площади 16 тыс. га за минувшие сутки, еще не потушенными остаются 87 возгораний на площади 125078 га. Об этом 24 апреля «РИА Новости» рассказали в федеральной Авиалесоохране.

Уточняется, что наибольшая площадь приходится на Забайкалье — 4836 га. В связи с этим министерство природных ресурсов края ввело режим ЧС и запретило жителям въезжать в лес.

Как отмечает телеканал «360», в Читинском районе возгорание произошло из-за обрыва проводов ЛЭП. Туда для тушения огня стянули свыше 200 человек с привлечением 36 единиц техники.

Замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков призвал жителей региона сообщать в экстренные службы о поджогах травы и леса. За прошедшие сутки пожарные потушили в лесах края 35 пожаров, которые начались по вине людей.

21 апреля сообщалось, что в Москве создана группировка пожарных и спасателей для борьбы с природными пожарами.