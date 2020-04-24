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Масштабные пожары произошли в дачных поселках Новосибирской области

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Фото: МЧС РФ/54.mchs.gov.ru
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В Новосибирской области фиксируют ряд крупных пожаров на территории дачных поселков. К тушению привлекли вертолеты и пожарные поезда. Информация о возгораниях стала появляться в Сети, ее прокомментировал замруководителя пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.

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«Предварительно, в области пострадало шесть жилых домов, 22 нежилых и порядка 50 строений — дачные домики, сараи, бани», — объяснил Щербаков VN.ru.

Пользователи соцсетей пишут о том, что сгорела деревня Стародубровино в Колыванском районе. Похожая ситуация в поселке Кудряшовский Новосибирского района, где по словам очевидцев, сгорели более 30 домов. Запах гари уже ощущается в Новосибирске.

Щербаков отмечает, что в тушении населенных пунктов задействовали вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарные поезда. Погибших в результате происшествия нет.

Повышенный уровень сложности был присвоен пожару в садовом товариществе «Надежда» в Мошковском районе. По предварительным, именно там огонь уничтожил около 50 строений. После полной ликвидации возгораний дознаватели приступят к выяснению обстоятельств произошедшего.

23 апреля сообщалось, что в результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 здания, в том числе один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт.

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