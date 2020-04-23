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Спасатели потушили пожары в трех из четырех поселках Кузбасса

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Фото: МЧС РФ/42.mchs.gov.ru
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Спасатели потушили пожары в трех из четырех населенных пунктов Кузбасса, где загорелись жилые дома в результате несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Кемеровской области в четверг, 23 апреля.

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«Погибших и пострадавших нет», — отметили в МЧС.

К тушению привлекли авиацию МЧС из Красноярского авиационно-спасательного центра — два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС.

В пресс-службе МЧС рассказали «РИА Новости», что тушение осложняется высокой скоростью распространения огня из-за порывистого ветра со скоростью до 25 м/ с и плотной застройкой.

Возгорания потушили в селе Постниково Ижморского района на площади 1000 кв. м — там сгорели 22 строения. Ранее в этот же день там сгорели 22 дома.

В селе Краснинское Промышленновского района огонь потушили на площади 490 кв. м. Там сгорели семь построек. Причиной возгораний стал пожар в лесу, который перекинулся на жилые строения.

В кемеровской Кедровке, где пострадали три дома и хозяйственные постройки, возгорание также потушили.

Локализовали пожар на 1100 кв. м в селе в Пашково Яшкинского района — там горят четыре жилых и два нежилых дома.

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