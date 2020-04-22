В Новосибирске студент спас семью из пожара

В Новосибирске студент спас из огня целую семью. Молодой человек жил в том же доме на первом этаже. Услышав сверху крики о помощи, он немедленно полез на четвертый этаж, цепляясь за выступы.

Люди находились на балконе горящей квартиры. Смельчак взял на руки маленькую девочку, в этот момент пожарные установили лестницу. Спаситель передал ребенка в окно квартиры третьего этажа, а затем помог спуститься остальным членам семьи.

Всего из дома эвакуировали 12 человек, никто не пострадал.