Пожар уничтожил 22 дома в селе в Кемеровской области

В результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 дома. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Постниково пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. Огнем уничтожены 22 строения: один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт», — сообщили агентству.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне в хуторе Сарычевский Кумылженского района Волгоградской области в результате пожара погибли два человека.