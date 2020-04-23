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Пожар уничтожил 22 дома в селе в Кемеровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 дома. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Постниково пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. Огнем уничтожены 22 строения: один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт», — сообщили агентству.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне в хуторе Сарычевский Кумылженского района Волгоградской области в результате пожара погибли два человека.

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