Сильный пожар произошел на территории химзавода в Китае

Сильный пожар вспыхнул на территории химзавода в китайской провинции Цзянсу. Об этом 21 апреля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло в 21:00 (16:00 мск) на территории завода шлифовальных материалов в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган, пишет «Газета.ру». По предварительной информации, пострадавших на месте ЧП нет, уточняет телеканал «360».

В Сети также появились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, но местные власти заявили, что это был не взрыв, а пожар. На видеоролике, опубликованном в Сети, слышны громкие хлопки и видна яркая вспышка, передает «Звезда». К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя предприятия, пишет REGNUM.

В марте прошлого года в результате мощного взрыва на химзаводе также в провинции Цзянсу 47 человек погибли, пострадали 640 человек. 14 января сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на территории китайского нефтехимического завода.