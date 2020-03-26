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Двое пострадали при пожаре на заводе под Липецком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два человека пострадали в результате пожара на заводе стройматериалов в Липецкой области. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. Пострадавших госпитализировали. Об этом 26 марта сообщил телеканал «360».

ЧП произошло днем 26 марта. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Загорелись деревянные поддоны. Пожару присвоили второй ранг сложности, огонь в любой момент мог перекинуться на стоящие рядом склады, пишет сайт kp.ru. В тушении задействовали поливомоечные машины.

В липецком МЧС уточнили, что инцидент произошел на заводе «ДримВуд» в особой экономической зоне «Данков». Предприятие выпускает деревянные конструкции для промышленного и гражданского строительства.

21 марта пожар произошел на складе алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, произошло обрушение кровли.

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