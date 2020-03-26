Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в Истре

Двухлетняя девочка погибла, еще три ребенка пострадали при пожаре в частном доме в подмосковной Истре. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

Возгорание произошло вечером 25 марта в одном из частных домов в СНТ «Истра-2». На момент прибытия пожарных огонь охватил 20 кв. м площади одного дома и 15 кв. м второго — у него загорелась мансарда, пишет РИАМО. Пожар удалось ликвидировать на площади 35 кв. м, уточняет «Газета.ру». Во время ликвидации пожара было найдено тело двухлетней девочки. Также госпитализировали троих детей 9, 10 и 11 лет.

По информации следователей, в момент ЧП дети находились в доме одни без присмотра взрослых, пишет ТАСС. Предположительно, дом отапливался при помощи печного оборудования, что могло явиться вероятной причиной пожара.

Устанавливается очаг и точные причины возникновения пожара, пишет «Федеральное агентство новостей». Эксперты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

25 марта СК возбудил уголовное дело по факту пожара с семью погибшими под в Пензенской области. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в частном доме в городе Нижний Ломов.