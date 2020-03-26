Прямой эфир

Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в Истре

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетняя девочка погибла, еще три ребенка пострадали при пожаре в частном доме в подмосковной Истре. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

Возгорание произошло вечером 25 марта в одном из частных домов в СНТ «Истра-2». На момент прибытия пожарных огонь охватил 20 кв. м площади одного дома и 15 кв. м второго — у него загорелась мансарда, пишет РИАМО. Пожар удалось ликвидировать на площади 35 кв. м, уточняет «Газета.ру». Во время ликвидации пожара было найдено тело двухлетней девочки. Также госпитализировали троих детей 9, 10 и 11 лет.

По информации следователей, в момент ЧП дети находились в доме одни без присмотра взрослых, пишет ТАСС. Предположительно, дом отапливался при помощи печного оборудования, что могло явиться вероятной причиной пожара.

Устанавливается очаг и точные причины возникновения пожара, пишет «Федеральное агентство новостей». Эксперты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

25 марта СК возбудил уголовное дело по факту пожара с семью погибшими под в Пензенской области. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в частном доме в городе Нижний Ломов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Каменска-Уральского спас двух пенсионерок из пожара
Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020