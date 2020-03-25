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Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

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Фото: РЕН ТВ
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Крупный пожар произошел в частном доме в в городе Нижний Ломов в Пензенской области, В результате возгорания погибли семь человек, сообщает в среду, 25 марта, телеканал РЕН ТВ.

По данным МЧС, сгорел частный одноэтажный деревянный жилой дом общей площадью 100 квадратных метров. Возгорание возникло в ночь на 25 марта.

Причины трагедии устанавливаются.

8 марта возгорание произошло в поселке Игра, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, которые находились во втором и третьем подъездах. Площадь пожара составила 250 кв. м. В результате инцидента погибли три человека, в том числе ребенок.

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