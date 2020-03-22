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База отдыха загорелась на курорте в Одесской области

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Фото: 048.ua
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На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.

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По данным службы, горит база отдыха «Апартаменты Затоки» в курортном поселке Затока Одесской области. Огнем охвачены несколько этажей, сообщили спасатели на своей странице в Facebook.

«В 18:42 (19:42 мск) в службу спасения поступило сообщение о возгорании четырехэтажного здания базы отдыха сезонного типа «Апартаменты Затоки», — отметили в службе. Пожар локализовали в 21:20 мск, к тушению огня привлечено семь единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС.

В декабре 2019 года произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь возгорания составила порядка 4 тыс. кв. м, погибли 16 человек, в том числе четверо пожарных. Изначально полиция рассматривала две версии причин пожара: неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

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