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Открытое горение на алюминиевом заводе в Подмосковье локализовано

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Открытое горение на складе алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья было локализовано. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций», ― рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в этот день первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил о локализации пожара на складе алюминиевого завода.

Крупный пожар на складе начался утром 21 марта. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, произошло обрушение кровли.

Однако позднее Чуприян уточнил, что площадь возгорания в здании алюминиевого завода составила 32 тыс. кв. м.

Среди возможных версий пожара рассматривается поджог. К тушению подключили пожарный поезд и вертолеты.

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