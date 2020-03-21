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Источник назвал поджог возможной причиной пожара на складе в Дмитрове

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Среди возможных версий крупного пожара на складе алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове рассматривается поджог. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Отмечается, что также рассматриваются и другие версии возгорания. При этом официальных комментариев пока нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области, надзорный орган начал проверку по факту возгорания. На место происшествия выехал городской прокурор Дмитрова Владимир Белик. Источник агентства сообщил, что на этом заводе год назад уже был пожар.

Ранее, в субботу, на складе алюминиевого завода в Дмитрове произошел крупный пожар. По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания. Произошло обрушение кровли.

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