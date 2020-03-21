В МЧС уточнили площадь возгорания на складе в Подмосковье

Площадь возгорания в здании алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Московской области составляет 32 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

«Горит часть склада и административный комплекс. В целом здания, которые находятся на расстоянии противопожарных разрывов (от горящего склада) не пострадали. 32 тыс. (кв. м составляет площадь) пожара», — передает его слова ТАСС.

Ранее в субботу на складе алюминиевого завода в Дмитрове произошел крупный пожар. Сообщалось, что площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания. Произошло обрушение кровли.

Среди возможных версий пожара рассматривается поджог. К тушению подключили пожарный поезд и вертолеты, пишет «Газета.ру».