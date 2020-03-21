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На горящем складе в Подмосковье взорвались баллоны и бочки с маслом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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На горящем складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Московской области взрываются баллоны и бочки с маслом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, находящийся на месте происшествия.

«Хлопки до сих пор внутри происходят — это бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости», — передает его слова ТАСС.

Чуприян добавил, что пожарные работают на безопасном расстоянии от взрывов.

Ранее в этот же день на складе алюминиевого завода в Дмитрове начался крупный пожар. По данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания. Произошло обрушение кровли.

Среди возможных версий пожара рассматривается поджог.

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