Прямой эфир

Пожарный поезд и три вертолета отправили тушить пожар в Дмитрове

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарный поезд и три вертолета задействованы в тушении крупного пожара на складе алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает корреспондент «Известий».

Решили согреться: из-за чего вспыхнул крупный пожар в Томской области
Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка

К месту возгорания в настоящий момент вылетели два вертолета К-32 с ВСУ-5 с аэродрома Жуковский и один вертолет Ми-8 МЧС России. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, пожарный поезд с личным составом пяти человек также направлен для тушения пожара со станции Москва-Товарная.

Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 25 тыс. кв м. Ранее сообщалось о 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, его кровля обрушилась, пишет «Газета.ру».

На месте происшествия работают 153 человека и 56 единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Информация о пострадавших уточняется.

По одной из версий, причиной крупного пожара на складе мог стать поджог.

20 марта пожарные ликвидировали крупное возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Самаре
В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020