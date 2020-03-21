Пожарный поезд и три вертолета отправили тушить пожар в Дмитрове

Пожарный поезд и три вертолета задействованы в тушении крупного пожара на складе алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает корреспондент «Известий».

К месту возгорания в настоящий момент вылетели два вертолета К-32 с ВСУ-5 с аэродрома Жуковский и один вертолет Ми-8 МЧС России. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, пожарный поезд с личным составом пяти человек также направлен для тушения пожара со станции Москва-Товарная.

Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 25 тыс. кв м. Ранее сообщалось о 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, его кровля обрушилась, пишет «Газета.ру».

На месте происшествия работают 153 человека и 56 единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Информация о пострадавших уточняется.

По одной из версий, причиной крупного пожара на складе мог стать поджог.

20 марта пожарные ликвидировали крупное возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила около 700 кв. м.