В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре

Гибель семи человек при пожаре в частном жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области расследуют в рамках уголовного дела. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, допрашиваются свидетели трагедии. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

В ходе расследования было установлено, что семья являлась неблагополучной, состояла на учете.

«Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних», — сказали в пресс-службе, добавив, что погибшие дети были в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет.

Ранее в этот же день стало известно, что семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда Иркутской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела молодого человека 1998 года рождения, а также 23-летней и 27-летней девушек.

Отмечается, что дети на момент приезда сотрудников МЧС были еще живы, они отравились угарным газом. Пожарные оказали им неотложную помощь, до приезда скорой проводилась сердечно-легочная реанимация.

Дети были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончались.