Прямой эфир

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Самаре

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли в результате возгорания в частном доме в Самаре. Об этом 21 марта сообщило издание 63.ru со ссылкой на местное управление МЧС.

Информация о пожаре в доме в Кировском районе города поступило в экстренные службы в 0:13 (20 марта, 23:13 мск). Площадь возгорания составила 80 кв. м — горели дом с мансардой. К тушению огня были привлечены 49 человек. К 1:24 (0:24 мск) пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия погибли три человека. В настоящий момент следователи устанавливают их личности.

18 марта в Самаре загорелась кровля ресторана на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярске из горящего дома эвакуированы почти 90 человек
Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020