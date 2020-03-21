Три человека погибли при пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли в результате возгорания в частном доме в Самаре. Об этом 21 марта сообщило издание 63.ru со ссылкой на местное управление МЧС.

Информация о пожаре в доме в Кировском районе города поступило в экстренные службы в 0:13 (20 марта, 23:13 мск). Площадь возгорания составила 80 кв. м — горели дом с мансардой. К тушению огня были привлечены 49 человек. К 1:24 (0:24 мск) пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия погибли три человека. В настоящий момент следователи устанавливают их личности.

18 марта в Самаре загорелась кровля ресторана на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.