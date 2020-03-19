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В Красноярске из горящего дома эвакуированы почти 90 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Красноярске во время пожара в жилом здании были спасены 29 человек, в том числе восемь детей, 60 жителей смогли эвакуироваться сами. Об этом в четверг, 19 марта, сообщило региональное управление МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Рейдовая, 46, в районе 8:00 утра (04:00 мск). Площадь пожара составила около 15 кв метров. Прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы смогли помочь жителям выйти из горящего здания. К тушению и локализации очагов возгорания было привлечено 27 человек и восемь единиц специализированной техники, передает краевое издание «Наш Красноярский край».

В настоящее время пожар, который начался на кухне одной из квартир, полностью ликвидирован. Данные о пострадавших не подтверждались. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

18 марта в Ленинградской области при пожаре в жилом доме была спасена женщина с двумя котами.

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