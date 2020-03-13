Появилось видео пожара в гольф-клубе Moscow Country Club в Подмосковье

Пожар произошел в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25 пятницы, 13 марта.

По данным спасателей, горят два строения, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв.м, передает «РИА Новости».

Отмечается, что людей на момент пожара в ресторане и в гостинице не было, никто не пострадал.

29 февраля в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) загорелась овощебаза. Площадь пожара достигла 7,2 тыс. кв. м, на ликвидацию открытого горения ушло около трех часов.