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Появилось видео пожара в гольф-клубе Moscow Country Club в Подмосковье

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Фото: МЧС РФ
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Пожар произошел в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на 31-м километре Волоколамского шоссе поступило в 00.25 пятницы, 13 марта.

По данным спасателей, горят два строения, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв.м, передает «РИА Новости».

Отмечается, что людей на момент пожара в ресторане и в гостинице не было, никто не пострадал.

29 февраля в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) загорелась овощебаза. Площадь пожара достигла 7,2 тыс. кв. м, на ликвидацию открытого горения ушло около трех часов.

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