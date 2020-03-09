Прямой эфир

В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории бывшего завода «Светлана» в Санкт-Петербурге на водородной станции произошел пожар из-за взрывов баллонов с водородом.

Из соседнего здания эвакуированы 30 человек. Спасатели отмечают, что тушение пожара может быть опасно, так как есть возможность, что произойдет еще один взрыв.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, информации о пострадавших не поступало. На предприятии изготавливались электронные приборы и компоненты.

4 марта стало известно, что по меньшей мере 56 человек пострадали в результате взрыва на заводе Lotte Chemical Corp. в Южной Корее. По словам представителей пожарной службы, взорвалось установки для крекинга нефти, которая производит нефтехимическое сырье, что привело к пожару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стена украинского завода «Мотор Сич» обрушилась на частный дом в Запорожье
Производство холодильников «Саратов» закроется из-за нерентабельности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020