В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе

На территории бывшего завода «Светлана» в Санкт-Петербурге на водородной станции произошел пожар из-за взрывов баллонов с водородом.

Из соседнего здания эвакуированы 30 человек. Спасатели отмечают, что тушение пожара может быть опасно, так как есть возможность, что произойдет еще один взрыв.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, информации о пострадавших не поступало. На предприятии изготавливались электронные приборы и компоненты.

4 марта стало известно, что по меньшей мере 56 человек пострадали в результате взрыва на заводе Lotte Chemical Corp. в Южной Корее. По словам представителей пожарной службы, взорвалось установки для крекинга нефти, которая производит нефтехимическое сырье, что привело к пожару.